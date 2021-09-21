Мужчина пытался ограбить салон красоты на улице Героев Сталинграда. В полицию обратились сотрудники охраны, которые заметили вора.

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Взял ноутбук и хотел убежать

Злоумышленник взломал металлическую решетку и замок на входной двери помещения. Тогда зашел в салон и забрал со стола ноутбук. После мужчина пытался убежать с награбленным, но его заметили и остановили охранники.

Работники охраны позвонили в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские задержали злоумышленника и забрали у него ноутбук.



Мужчина сломал замок, чтобы проникнуть в салон / Фото Нацполиции Киева

Что грозит злоумышленнику

Полицейские открыли уголовное производство из-за покушения на грабеж. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления и передали дело в суд. Там ему должны избрать меру пресечения.



Полицейские задержали предполагаемого вора / Фото Нацполиции Киева