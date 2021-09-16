У Києві чоловік влаштував стрілянину, бо йому зробили зауваження

10:40

На Позняках 51-річний киянин влаштував стрілянину. сталося це через те, що йому зробили зауваження. Виявилось, що чоловік пив алкоголь в громадському місці. Поліцейські затримали хулігана. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.