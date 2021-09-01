У Києві чоловік врятував хлопчика, який "летів" на машинці униз по ескалатору: відео події

У будівельному супермаркеті Києва хлопчик їхав на машинці по ескалатору. Кажуть, що разом із ним були батьки. Раптом вони відпустили хлопчика і він помчав униз. Дитину зловив перехожий.

Чоловік, що йшов повз, швидко відреагував і зловив хлопчика. Інцидент трапився 31 серпня. У мережі опублікували відео, як хлопчик мчав униз.

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Чоловік моментально відреагував

На записі видно, як хлопчик на жовтій машинці мчить вниз. Один із відвідувачів будівельного супермаркету помітив це. Буквально за 2 секунди він прибіг до ескалатора і зупинив машинку.

Хлопчик мчав із такою швидкістю, що чоловіка трохи потягнуло за ним. Не повідомляють, чи хтось із людей постраждав через інцидент. Проте, якби не відвідувач, хлопчик міг би сильно травмуватися.

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У коментарях люди припустили, що винні не батьки. Адже колеса машинки-візочка мали б прикріпитися до ескалатора. Хтось із користувачів також здивувався, як з ескалатора можна так швидко "летіти".