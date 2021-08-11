У Києві директор "Ібіса" накинувся на інспектора з паркування: відео

У Києві на бульварі Лесі Українки на інспектора з паркування із газовим балончиком накинувся директор мережі магазинів стрілецької зброї "Ібіс". Конфлікт стався через те, що інспектор намагався прибрати "приватні" антипаркувальні стовпчики.

На тротуарі біля одного з магазинів "Ібіс" та кулінарного дому, що належать Ромасу Грунскісу, виявили стовпчики із замками, які виймаються з асфальту. Іншими словами, хтось (ймовірно власник мережі) облаштував для себе й відвідувачів індивідуальні паркувальні місця там, де для всіх це заборонено.

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Накинулись на інспектора з паркування

Коли інспектор з паркування викликав спеціалістів, які розпочали заміну стовпчиків, то на вулицю вибіг власник мережі Ромас Грунскіс та накинувся на інспектора. Він застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор у відповідь також використав газовий балончик, що входить в комплект його спорядження.

На місце інциденту викликали поліцію.

На "Ібіс" скаржились неодноразово – Кличко

Конфлікт прокоментував мер Віталій Кличко. Він зазначив, що місто неодноразово отримувало скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке, нехтуючи правилами, запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики. Міський голова підкреслив, що правила мають бути одними для всіх.

Хочу наголосити, що правила у місті – однакові для всіх. Керівництво магазину перейшло межу й застосувало фізичну силу до інспектора під час виконання ним своїх службових обов'язків,

– підкреслив Кличко.

Він також додав, що місто очікує на оперативне розслідування поліцією цього інциденту й наголосив, що міська влада налаштована навести лад з паркуванням у столиці. Особливо в ситуації, коли тротуари вщент заставлені автівками, що заважають пересуванню пішоходів.

Що сказав власник "Ібісу"

Ромас Грунскіс сказав, що у нього є нібито якійсь дозвільний документ й зізнався у тому, що відкрутив стовпчик.

Я сам відкрутив цей стовпчик. Я вийшов з машини, бо вона могла попсуватися, вона ж низька. Наша бесіда була протягом 2-3 секунд, він почав мене штовхати, після того, як я його відштовхнув, він забризкав мене балоном,

– розповів Грунскіс.

Втім, як все було показав Віталій Кличко на своєму каналі.

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