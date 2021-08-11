На тротуаре возле одного из магазинов "Ибис" и кулинарного дома, принадлежащих Ромасу Грунскису, обнаружили столбики с замками, которые вынимаются из асфальта. Иными словами, кто-то (вероятно, владелец сети) обустроил для себя и посетителей индивидуальные парковочные места там, где для всех это запрещено.

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Набросились на инспектора по парковке

Когда инспектор по парковке вызвал специалистов, которые начали замену столбиков, то на улицу выбежал владелец сети Ромас Грунскис и набросился на инспектора. Он применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор в ответ также использовал газовый баллончик, входящий в комплект его снаряжения.

На место инцидента вызвали полицию.

На "Ибис" жаловались неоднократно – Кличко

Конфликт прокомментировал мэр Виталий Кличко. Он отметил, что город неоднократно получало жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики. Городской голова подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех.

Хочу подчеркнуть, что правила в городе – одинаковые для всех. Руководство магазина перешло черту и применило физическую силу к инспектору при исполнении им своих служебных обязанностей,

– подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что город ожидает оперативное расследование полицией этого инцидента и подчеркнул, что городские власти настроены навести порядок с парковкой в столице. Особенно в ситуации, когда тротуары полностью заставлены автомобилями, мешающими передвижению пешеходов.

Что сказал владелец "Ибиса"

Ромас Грунскис сказал, что у него есть якобы какой-то разрешительный документ и признался в том, что открутил столбик.

Я сам открутил этот столбик. Я вышел из машины, потому что она могла попортиться, она же низкая. Наша беседа была в течение 2-3 секунд, он начал меня толкать, после того, как я его оттолкнул, он забрызгал меня баллоном,

– рассказал Грунскис.

Впрочем, как все было, показал Виталий Кличко на своем канале.

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