У Києві на дні народженні доньки чоловік порізав ножем хлопців, які прийшли її привітати

Моторошний злочин стався влітку 2020 року в одному з закладів на проспекті Маяковського у Києві. 43-річний уродженець Львова зарізав одного з гостей свята власної доньки та ледве не вбив ще одного.

Як довели у суді прокурори, кривавий інцидент стався внаслідок конфлікту, який раптово виник між чоловіком та двома молодиками. Сварка швидко переросла у бійку, а зловмисник схопився за ніж.

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Чоловік встромив зброю у живіт одному з потерпілих. Іншому він завдав близько 4 ударів.

Не визнав провини

Внаслідок кривавих розбірок один з потерпілих загинув на місці події. Другого врятували медики.

Самого злочинця затримали поліцейські. На його причетність до скоєння вбивства і замаху на вбивство вказували численні докази та покази свідків.

Увесь час, доки йшло досудове розслідування, підозрюваний перебував під вартою.

Коли справу вбивці скерували до суду, фігуранта провадження звинуватили у скоєнні умисного вбивства та замаху на ще одне вбивство. Під час судових засідань чоловік свою провину не визнав.

21 грудня у Деснянському районному суді 43-річного уродженця Львова визнали винним у скоєнні тяжких злочинів. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі.

До того, як вирок набув чинності, злочинець перебуватиме під вартою.