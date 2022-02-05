У Києві горіла багатоповерхівка: є жертва й постраждалий

У Києві 4 січня трапилася пожежа квартирі 5-поверхового будинку. Рятувальники евакуювали з будинку 8 мешканців.

Деталі пожежі у Києві

Інцидент трапився близько 22:50 у будинку на вулиці Електриків, що у Подільському районі столиці. Відомо, що займання виникло у квартирі на 1 поверсі.

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На місце події негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 8 мешканців з сусідніх квартир.

Під час гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, виявили тіло людини. Також постраждав чоловік. Його передали бригаді швидкої допомоги,

– розповіли у ДСНС.

О 23:30 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 квадратних метрів, а о 23:47 – ліквідували.

До гасіння залучили 5 одиниць техніки та 18 осіб рятувальників.

Обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці.

У Подільському районі Києва горіла квартира / Фото ДСНС

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Повний текст публікації ДСНС Києва у фейсбуці:

Під час пожежі у квартирі загинула людина та 1 особа постраждала, евакуйовано 8 мешканців будинку.

4 лютого о 22:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Електриків 30/5, що у Подільському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося у квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир та із квартир вище розташованих поверхів.

У ході гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, було виявлено тіло людини. Також постраждав чоловік, якого було передано бригаді швидкої допомоги.

О 23:30 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 квадратних метрів та о 23:47 – ліквідували.

На місці було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб особового складу.

Обставини трагічного випадку та причину пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.