У Києві горів гуртожиток КНЕУ: фото з місця

На Дегтярівській горів гуртожиток Київського національного економічного університету. Пожежа виникла у кімнаті на 6 поверсі. Як наслідок, пошкодились меблі, техніка та інші речі. Люди не постраждали.

Пожежа виникла близько 20 години 8 вересня. На місце прибули рятувальники з найближчих пожежних підрозділів.

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До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на Дегтярівській, 49 о 19:40. Коли вогнеборці приїхали, то виявили, що пожежа сталася в кімнаті на 6 поверсі. Загалом у гуртожитку є 9 поверхів.



Горіла кімната у КНЕУ / Фото ДСНС Києва

Працівники ДСНС локалізували пожежу о 20:11, а вже рівно через хвилину загасили її. Внаслідок займання пошкодились меблі, побутова техніка, особисті речі, віконні рами. Вогонь також пошкодив стіни та стелю.



Пожежу вчасно загасили рятувальники / ДСНС Києва

На місці працювали 35 рятувальників, які залучили 6 одиниць спецтехніки. Постраждалих через пожежу, на щастя, немає.