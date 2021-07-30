У Києві хлопець підірвав себе у недобудованій психлікарні

У Києві пізно ввечері 29 липня на вулиці Кирилівській стався потужний вибух. У соцмережах стверджують, що у покинутій недобудованій психлікарні гуляли хлопець й дівчина, нібито парубок сам себе підірвав.

В поліції підтвердили факти. Загинув 21-річний хлопець. Попередня кваліфікація – самогубство.

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Начебто хлопець себе підірвав

У спільноті "Київ оперативний" зазначається, що у недобудованій психлікарні гуляли молоді люди, дівчина вийшла з неї й у цей час прогримів потужний вибух. Нібито хлопець, який був разом з цієї дівчиною, сам підірвався.

Це сталось близько 23:00.

Без жодних шансів на життя – помер на місці. Кажуть, що хлопець сам себе підірвав. Чим саме – має встановити слідство,

– йдеться у повідомленні.

Вибух чули повсюди

Люди, які чули вибух пишуть у коментарях під дописом. Ось кілька повідомлень:

"У Кадетському гаю аж вікна затремтіли від вибуху"

"О 23.07 у нас у дворі на Академіка Ромоданова сигналізація на машинах спрацювала, сусіди ходили дивитися, що сталося. Думали, що десь поруч. Собака злякалася теж".

"Сила вибуху була такою, що я на Відрадному почув".

"Аналогічно на Нивках"

"Татарка підстрибнула"

"На Академмістечко було чутно"

Дівчина, яка була з хлопцем / Скриншот з відео Дмитра Михайлюка

Поліція на місці ймовірного самогубства / Фото Нацполіції