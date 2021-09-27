У Києві на Кліматичному марші розгулював чоловік у вбранні зі сміття

Харків'янин приїхав до Києва, аби взяти участь у масштабній акції, присвяченій екологічним проблемам України. Для цього він створив оригінальний костюм зі сміттєвих пакетів та всілякого непотрібу.

Як стверджують столичні спільноти у соцмережах, "сміттєвий чоловік" був одним з найяскравіших учасників кліматичного маршу. Він звернув на себе найбільше уваги та показав всім, що треба не смітити.

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Екоактивіст йшов Хрещатиком з табличкою "Не викидайте сміття".

Прибрав все сміття, яке знайшов

Як зазначили очевидці, чоловік взяв участь у Кліматичному марші, який відбувся у центрі Києва 26 вересня.

Активіст йшов Хрещатиком та збирав все сміття, яке валялося на головній вулиці України.

Відео з чоловіком стало вірусним. Його миттєво поширили у багатьох спільнотах. У коментарях до допису кияни зазначили, що Київ буквально втопає у смітті саме через людей, які не піклуються про місто та не можуть донести недопалки та інше сміття до урни.

Дивіться відео зі "сміттєвим чоловіком" у Києві:

Що вимагали активісти на Кліматичному марші

Представники громадської організації "Екодія" та небайдужі громадяни хочуть, щоб представники влади: