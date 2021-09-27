Як стверджують столичні спільноти у соцмережах, "сміттєвий чоловік" був одним з найяскравіших учасників кліматичного маршу. Він звернув на себе найбільше уваги та показав всім, що треба не смітити.
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Екоактивіст йшов Хрещатиком з табличкою "Не викидайте сміття".
Прибрав все сміття, яке знайшов
- Як зазначили очевидці, чоловік взяв участь у Кліматичному марші, який відбувся у центрі Києва 26 вересня.
- Активіст йшов Хрещатиком та збирав все сміття, яке валялося на головній вулиці України.
Відео з чоловіком стало вірусним. Його миттєво поширили у багатьох спільнотах. У коментарях до допису кияни зазначили, що Київ буквально втопає у смітті саме через людей, які не піклуються про місто та не можуть донести недопалки та інше сміття до урни.
Дивіться відео зі "сміттєвим чоловіком" у Києві:
Що вимагали активісти на Кліматичному марші
Представники громадської організації "Екодія" та небайдужі громадяни хочуть, щоб представники влади:
- виділяли та ефективно використовували кошти для адаптації держави до зміни клімату;
- відмовились від дотування збиткової вугільної галузі;
- виділили достатню кількість грошей для підтримки муніципальних проєктів з розвитку відновлювальної енергетики.