Активісти рушили з Михайлівській площі до Верховної Ради. Організатор – громадська організація "Екодія".
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У Києві активісти зібрались на Кліматичний марш
Основна вимога – достатнє фінансування у держбюджеті на заходи, які забезпечують скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи,
– повідомили активісти.
Ба більше, вони вважають, що важливо не тільки виділити кошти, а й ефективно їх використовувати, з можливістю постійного моніторингу їх витрат.
Серед основних вимог:
- виділити та ефективно використовувати кошти на заходи з адаптації до зміни клімату, на запобігання негативних наслідків стихійних лих;
- відмовитись від дотування збиткової вугільної галузі;
- виділити достатньо коштів на підтримку муніципальних проєктів із розвитку відновлювальної енергетики та стимули для домогосподарств, а також – на розвиток системи держмоніторингу якості повітря по всій країні.
Активісти зібрались на Кліматичний марш у Києві / Фото Анни Брикової, 24 канал
Активісти йдуть з Михайлівської площі до Верховної Ради: дивіться відео Анни Брикової, 24 канал
За словами очевидців, на марш прийшло кількасот людей – щонайменше 200 – 500 активістів.
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