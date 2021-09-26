Активисты отправились с Михайловской площади к Верховной Раде. Организатор – общественная организация "Экодия".

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В Киеве активисты собрались на Климатический марш

Основное требование – достаточное финансирование в госбюджете на мероприятия, которые обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия,

– сообщили активисты.

Более того, они считают, что важно не только выделить средства, но и эффективно их использовать, с возможностью постоянного мониторинга их расходов.

Среди основных требований:

выделить и эффективно использовать средства на мероприятия по адаптации к изменению климата, на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий;

отказаться от дотирования убыточной угольной отрасли;

выделить достаточно средств на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики и стимулы для домохозяйств, а также – на развитие системы госмониторинга качества воздуха по всей стране.

Активисты собрались на Климатический марш в Киеве / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Активисты идут с Михайловской площади к Верховной Раде: смотрите видео Анны Брыковой, 24 канал

По словам очевидцев, на марш пришло несколько сотен человек – по меньшей мере 200 – 500 активистов.

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