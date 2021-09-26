За результатами досліджень, щороку через забруднення повітря передчасно помирають приблизно 7 мільйонів людей. У дорослих найчастіше діагностують виникнення ішемічної хвороби серця.

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Окрім того, забруднення повітря призводить до інсультів. У дітей фіксують ураження легень і серця, а також – виникнення респіраторних інфекцій і астми.

Дослідження показали, що забруднення повітря є набагато більшою загрозою для людства, аніж раніше вважали.

Рекомендації ВООЗ

У нових рекомендаціях ВООЗ пропонують посилити регулювання щодо 6 забрудників. Мовиться про частинки розміром менш як 10 і 2,5 мікрона (позначаються, відповідно, PM₁₀ і PM₂.₅).

За даними фахівців, обидва типи частиною можуть глибоко проникати у легені. Окрім того, частинки PM₂.₅ можуть потрапляти в кровоносну систему.

Найчастіше ці частинки виникають внаслідок спалювання палива. У ВООЗ розповіли, що упродовж 2019 року населення Землі жило в районах, де концентрація PM₂.₅ перевищувала норми.

У ВООЗ зауважили, що хоча забруднене повітря є глобальною проблемою, в епіцентрі лиха опинилися країни із середнім і низьким рівнем доходу.

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