Про це Гутерреш написав на своїй сторінці у твітері. Генсек ООН наголосив, що людство веде "безглузду і самознищувальну війну з природою".
До теми Процеси будуть незворотними, – екологиня про зміни клімату в Україні
Інструменти для встановлення миру
Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь,
– наголосив Гутерреш.
За його словами, усі знають про наявні проблеми. Водночас кожен має інструменти для їх розв'язання.
"Зараз нам потрібні прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн", – резюмував Гутерреш.
Зміни клімату у світі: останні новини
- Вчені поміркували над тим, чи зможе глобальне потепління знищити людину як вид. Науковці прогнозують, що кліматичні зміни перетворять майбутнє людства на постапокаліптичні фільми.
- Мадагаскар зіткнувся з найсильнішою за останні 40 років посухою. Катастрофа виникла через зміни клімату та може призвести до голоду в країні.
- Реальні зміни клімату на Землі відбуваються дуже стрімко та перевершують песимістичні прогнози вчених. Кліматологи зобразили усі процеси на новій інтерактивній мапі.
Текст публікації Антоніу Гутерреша:
Humanity is waging a senseless and self-destructive war on nature.
Declaring peace must be a priority for everyone, everywhere.
We know the problems and have the tools to solve them.
What we need now is commitment, ambition and credible commitments from all countries.