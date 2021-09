Про це Гутерреш написав на своїй сторінці у твітері. Генсек ООН наголосив, що людство веде "безглузду і самознищувальну війну з природою".

Інструменти для встановлення миру

Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь,

– наголосив Гутерреш.

За його словами, усі знають про наявні проблеми. Водночас кожен має інструменти для їх розв'язання.

"Зараз нам потрібні прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн", – резюмував Гутерреш.

Текст публікації Антоніу Гутерреша:

