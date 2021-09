Об этом Гутерреш написал на своей странице в твиттере. Генсек ООН отметил, что человечество ведет "бессмысленную и самоуничтожающуюся войну с природой".

Инструменты для установления мира

Объявление мира должно быть приоритетом для всех и везде,

– отметил Гутерреш.

По его словам, все знают о существующих проблемах. В то же время у каждого есть инструменты для их решения.

"Сейчас нам нужны привязанность, амбиции и надежные обязательства всех стран", – резюмировал Гутерреш.

Текст публикации Антониу Гутерреша:

