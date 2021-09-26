По результатам исследований, ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают примерно 7 миллионов человек. У взрослых чаще всего диагностируют возникновение ишемической болезни сердца.

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Кроме того, загрязнение воздуха приводит к инсультам. У детей фиксируют поражение легких и сердца, а также – возникновение респираторных инфекций и астмы.

Исследования показали, что загрязнение воздуха является гораздо большей угрозой для человечества, чем раньше считали.

Рекомендации ВОЗ

В новых рекомендациях ВОЗ предлагают ужесточить регулирование в отношении 6 загрязнителей. Речь идет о частицах размером менее 10 и 2,5 микрона (обозначаются, соответственно, PM₁₀ и PM₂.₅).

По данным специалистов, оба типа частиц могут глубоко проникать в легкие. Кроме того, частицы PM₂.₅ могут попадать в кровеносную систему.

Чаще всего эти частицы возникают вследствие сжигания топлива. В ВОЗ рассказали, что на протяжении 2019 года население Земли жило в районах, где концентрация PM₂.₅ превышала нормы.

В ВОЗ отметили, что хотя загрязненный воздух является глобальной проблемой, в эпицентре бедствия оказались страны со средним и низким уровнем дохода.

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