Это было последнее разрешение, необходимое для старта строительства. Вскоре оно поступит во Львов, и работы начнутся.

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ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода

По словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, одной из задач Львова является строительство современного мусороперерабатывающего завода. В городе реализуют этот проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая лучших европейских специалистов.

Получили сегодня (23 сентября – 24 канал) информацию, что есть разрешение от нового уполномоченного учреждения – ГИАГУ,

– отметил чиновник.

Москаленко отметил, что для старта строительства проходят все необходимые согласительные процедуры. Вскоре разрешение от ГИАГУ поступит во Львов, и специалисты будут переходить к следующим шагам. Однако точные сроки начала строительства комплекса пока неизвестны.

Обратите внимание! Проект строительства мусороперерабатывающего завода во Львове прошел комплексную государственную экспертизу и получил положительное заключение Минэкологии.

ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода: видео

Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода