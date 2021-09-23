Это было последнее разрешение, необходимое для старта строительства. Вскоре оно поступит во Львов, и работы начнутся.

К теме Мусороперерабатывающий завод во Львове: строительство начнется совсем скоро

ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода

По словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, одной из задач Львова является строительство современного мусороперерабатывающего завода. В городе реализуют этот проект совместно с Европейским банком реконструкции и развития, привлекая лучших европейских специалистов.

Получили сегодня (23 сентября – 24 канал) информацию, что есть разрешение от нового уполномоченного учреждения – ГИАГУ,
– отметил чиновник.

Москаленко отметил, что для старта строительства проходят все необходимые согласительные процедуры. Вскоре разрешение от ГИАГУ поступит во Львов, и специалисты будут переходить к следующим шагам. Однако точные сроки начала строительства комплекса пока неизвестны.

ГИАГУ выдала разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода: видео

Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода

  • Мусороперерабатывающий комплекс во Львове станет первым в Украине заводом, который будет работать по европейской технологии. Там будет происходить прием, сортировка, биологическая обработка отходов и получение вторсырья.
  • Мощность будущего завода – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе. Доля остаточных отходов в этом комплексе составит не менее 30%.
  • Завод построят на улице Пластовой, 13, рядом с очистными сооружениями "Львовводоканала". Сейчас там работает компостирующая станция для органики.
  • По итогам международного тендера, исполнителем работ станет одна из крупнейших строительных компаний Польши – Control Process S.A.
  • Однако ранее сообщалось, что его будет строить голландско-литовский консорциум WTT – Axis.
  • Проект воплощают за средства Европейского банка реконструкции и развития.
  • На строительство мусороперерабатывающего комплекса и рекультивации Грибовицкой свалки выделили 35 миллионов евро.