Це був останній дозвіл, необхідний для старту будівництва. Невдовзі він надійде у Львів, і роботи розпочнуться.
До теми Сміттєпереробний завод у Львові: будівництво розпочнеться зовсім скоро
ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу
За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, одним із завдань Львова є будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. У місті реалізовують цей проєкт спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучаючи кращих європейських фахівців.
Отримали сьогодні (23 вересня – 24 канал) інформацію, що є дозвіл від нової уповноваженої інституції – ДІАМУ,
– зауважив посадовець.
Москаленко зазначив, що для старту будівництва проходять усі необхідні погоджувальні процедури. Невдовзі дозвіл від ДІАМУ надійде у Львів, і фахівці переходитимуть до наступних кроків. Однак точні терміни початку будівництва комплексу наразі невідомі.
ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу: відео
Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу
- Сміттєпереробний комплекс у Львові стане першим в Україні заводом, що працюватиме за європейською технологією. Там відбуватиметься прийом, сортування, біологічна обробка відходів та отримання вторсировини.
- Потужність майбутнього заводу – 240 тисяч тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме не менше 30%.
- Завод побудують на вулиці Пластовій, 13, поруч з очисними спорудами "Львівводоканалу". Наразі там функціонує компостувальна станція для органіки.
- За підсумками міжнародного тендеру, виконавцем робіт стане одна з найбільших будівельних компаній Польщі – Control Process S.A.
- Однак раніше повідомляли, що його будуватиме нідерландсько-литовський консорціум WTT – Axis.
- Проєкт втілюють за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.
- На будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища виділили 35 мільйонів євро.