Це був останній дозвіл, необхідний для старту будівництва. Невдовзі він надійде у Львів, і роботи розпочнуться.

До теми Сміттєпереробний завод у Львові: будівництво розпочнеться зовсім скоро

ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, одним із завдань Львова є будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. У місті реалізовують цей проєкт спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучаючи кращих європейських фахівців.

Отримали сьогодні (23 вересня – 24 канал) інформацію, що є дозвіл від нової уповноваженої інституції – ДІАМУ,
– зауважив посадовець.

Москаленко зазначив, що для старту будівництва проходять усі необхідні погоджувальні процедури. Невдовзі дозвіл від ДІАМУ надійде у Львів, і фахівці переходитимуть до наступних кроків. Однак точні терміни початку будівництва комплексу наразі невідомі.

ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу: відео

Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу

  • Сміттєпереробний комплекс у Львові стане першим в Україні заводом, що працюватиме за європейською технологією. Там відбуватиметься прийом, сортування, біологічна обробка відходів та отримання вторсировини.
  • Потужність майбутнього заводу – 240 тисяч тонн відходів на рік при двозмінній роботі. Частка залишкових відходів у цьому комплексі становитиме не менше 30%.
  • Завод побудують на вулиці Пластовій, 13, поруч з очисними спорудами "Львівводоканалу". Наразі там функціонує компостувальна станція для органіки.
  • За підсумками міжнародного тендеру, виконавцем робіт стане одна з найбільших будівельних компаній Польщі – Control Process S.A.
  • Однак раніше повідомляли, що його будуватиме нідерландсько-литовський консорціум WTT – Axis.
  • Проєкт втілюють за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.
  • На будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища виділили 35 мільйонів євро.