У Києві лунають сирени: терміново в укриття

У Києві станом на 18:03 4 березня лунають сирени. Людей просять терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не повідомлять про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.

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