У Києві лунають сирени: терміново в укриття
4 березня 2022 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві станом на 18:03 4 березня лунають сирени. Людей просять терміново пройти в укриття цивільного захисту.
Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не повідомлять про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.
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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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