Яскрава світла пляма: у небі над Києвом помітили дивне світіння

Кияни у небі над Дарницею побачили дивне світіння. Містяни у мережі намагаються з'ясувати, що це було.

Фото явища опублікували 13 лютого. На них видно яскраву пляму світла на небі, але немає інформації, що саме це було.

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Явище, що зафіксували у Києві / Фото телеграм-каналу "Типовий Київ"

Унікальне атмосферне явище у Харкові

Рідкісне явище харків'яни бачили 20 січня. Це гало – сфера світла, яка виникає довкола сонця. Її вдалось сфотографувати.

На світлинах, які оприлюднили в мережі, видно щось схоже на стовп світла, що завис у небі над містом. Це явище виникає через заломлення світла. Однак це відбувається, коли в небі не краплі води, а льодяні кристали.

Текст публікації "Типового Києва"

Вчора ввечері кияни побачили у небі над столицею дивне світіння

Тепер у мережі гадають, що ж воно таке було. Варіанти у жителів міста доволі цікаві: від "розпилювачів коронавірусу" до НЛО з метеоритами.

Експерти, що це таке насправді?