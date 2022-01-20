Його змогли сфотографувати, тому невдовзі в мережі оприлюднили дивовижну світлину. Також уже розповіли, чому виникають такі "кільця".

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Були різні кольори

На фото, яке оприлюднили в мережі, помітно, що радше це було схоже на стовп світла. Він наче завис у небі над містом у вертикальному положенні.

У цього явища була звична градація кольорів. Барви гало йшли від світло-жовтого до помаранчевого.



Гало, яке помітили в Харкові / Фото телеграму "Харьков 1654"

Веселка суворого клімату

Це атмосферне явище досить схоже по своїй суті на звичайну веселку. Воно теж виникає внаслідок заломлення світла. Проте це трапляється, коли в небі не краплі води, а льодяні кристали.

Явище можна помітити не лише, коли світить сонце. Адже теж світло заломлюється, коли в небі місяць. Загалом науковці налічують до 90 різновидів гало. Проте більшість із них можна побачити лише в регіонах із суворим кліматом.

Інше погодне диво нещодавно

У Львові 17 січня лише втретє за 100 років пронеслася снігова гроза. Це природне явище є досить рідкісним для України. Його досить часто можна побачити у північних країнах. Дивіться відео снігової грози у Львові – за посиланням.

Читайте повний текст допису телеграму "Харьков 1654":

Сьогодні вранці в Харкові можна було спостерігати досить рідкісне атмосферне оптичне явище – гало, під час якого навколо Сонця виникає кільце, що світиться. Це зумовлено наявністю перистих хмар у верхній тропосфері, складених із кристаликів льоду.