При цьому у декларації службовиці за 2024 рік доходи від цієї платформи не зазначені. Подробиці резонансної справи розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

Що відомо про харківську прокурорку?

Пресслужба прокуратури 4 грудня повідомила, що у зв'язку з поширенням інформації про прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзу Карапетян розпочалося службове розслідування для всебічної та об'єктивної перевірки всіх обставин.

Крім того, прокурор подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець з мотивів помсти,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення недоторканності приватного життя.

Декілька Telegram-каналів 4 грудня повідомили, що користувачі впізнали прокурорку серед моделей на OnlyFans. Наразі зазначений обліковий запис на платформі недоступний.

Світлини нібито з акаунту Луїзи Карапетян на OnlyFans / Фото з мережі

Як регулюється діяльність OnlyFans в Україні?