При этом в декларации чиновницы за 2024 год доходы от этой платформы не указаны. Подробности резонансного дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

Что известно о харьковском прокуроре?

Пресс-служба прокуратуры 4 декабря сообщила, что в связи с распространением информации о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетян началось служебное расследование для всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств.

Кроме того, прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, совершил ее бывший парень по мотивам мести,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Так, правоохранители открыли уголовное производство за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Несколько Telegram-каналов 4 декабря сообщили, что пользователи узнали прокурора среди моделей на OnlyFans. Сейчас указанная учетная запись на платформе недоступна.

Фотографии якобы из аккаунта Луизы Карапетян на OnlyFans / Фото из сети

Как регулируется деятельность OnlyFans в Украине?