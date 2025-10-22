В OnlyFans гордятся суммами выплат

Об этом во время мероприятия Bloomberg Tech в Лондоне заявила генеральный директор компании Кейли Блэр, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.

Смотрите также Обогнала Apple и Google: какая компания стала самой прибыльной в мире по доходу на работника

Не так много технологических компаний могут говорить о создании богатства для других, а не только о собственной прибыли,

– отметила Блэр.

Могут ли OnlyFans продать?

При этом она не комментировала возможную продажу OnlyFans, ограничившись словами, что "следующие пять лет будут интересными для всех нас".

Генеральный директор также заверила, что не волнуется из-за потенциального использования ИИ в эротическом контенте: "Есть множество замечательных применений ИИ. Но я не думаю, что он сможет заменить потребность видеть, как люди создают контент".

Справочно. Платформа позволяет создателям интимного контента взимать плату за просмотры или подписки, а OnlyFans получает 20% от доходов моделей.

Что нужно знать о OnlyFans?