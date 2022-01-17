Очевидці не лише про це повідомили, а й оприлюднили відео. Його зняли на повороті з вулиці Підвальна на Площу Ринок.

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Коли саме таке було востаннє

На оприлюдненому відео видно, що з неба падає лапатий сніг. Потім посеред дня раптово виникає шум, який схожий на грім. Таке явище у Львові востаннє бачили ще в 1925 та 1927 роках. Снігова гроза часто трапляється в північних країнах, проте для нашого регіону це справді майже метеорологічне диво.

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Оголосили штормове попередження

У Львові в цей день люди неймовірно раділи зміні погоди. Адже все місто накрило білим сніговим хутром і вулиці стали схожими на картинки з казок. Проте згодом усе перетворилося на справжнісіньку негоду. Окрім великої кількості снігу здійнявся штормовий вітер і в області почала з'являтися шалена ожеледиця.

Тому рятувальники негайного оголосили штормове попередження. Також попереджали, що негода може вплинути на роботу низки підприємств і спричинити припинення руху транспорту. Мовляв, під загрозою опинилося функціонування підприємств енергетики, зв'язку, будівництва та комунального господарства.

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