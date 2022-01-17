Дороги області вкриє ожеледиця. Водіїв закликають зважати на прогноз погоди.

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Синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища на Львівщині 17 січня. Рівень небезпеки – "помаранчевий". Вдень очікують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду, а місцями – сильні хуртовини. Також в області будуть значні опади – сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Синоптики зауважили, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на роботу господарського комплексу області – спричиняти порушення та припинення руху транспорту, ускладнювати роботу підприємств енергетики, зв'язку, будівництва та комунального господарства. У Львівській мерії закликали водіїв та пішоходів зважати на прогноз погоди та бути обачними.

Усіх водіїв просять без нагальної потреби не користуватися власним автотранспортом та бути максимально уважними за кермом: обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари,

– зазначили в ЛМР.

Своєю чергою, пішоходам потрібно обирати взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.

Зверніть увагу! В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій потрібно телефонувати на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на 17 – 20 січня

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, у понеділок, 17 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вдень падатимуть сніг та мокрий сніг. Дороги вкриє ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями очікують пориви зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду. Температура вдень становитиме 0 – 2 градуси морозу.



Прогноз погоди на 17 січня / Дані Укргідрометцентру

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У вівторок, 18 січня, в області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Ймовірні пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 18 січня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 19 січня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а в горах – 12 – 14 градусів нижче ніж нуль. Вдень буде від 0 до 2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 19 січня / Дані Укргідрометцентру

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У четвер, 20 січня, в області також буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, лише в другій половині дня падатиме сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 20 січня / Дані Укргідрометцентру

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