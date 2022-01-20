Его смогли сфотографировать, поэтому вскоре в сети обнародовали удивительную фотографию. Также уже рассказали, почему возникают такие "кольца".

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Были разные цвета

На фото, которое обнародовали в сети, заметно, что скорее это было похоже на столб света. Он словно завис в небе над городом в вертикальном положении.

У этого явления была привычная градация цветов. Краски гало шли от светло-желтого до оранжевого.

Гало, которое заметили в Харькове / Фото телеграиа "Харьков 1654"

Радуга сурового климата

Это атмосферное явление довольно похоже по своей сути на обычную радугу. Оно тоже возникает вследствие преломления света. Однако это случается, когда в небе не капли воды, а ледяные кристаллы.

Явление можно заметить не только, когда светит солнце. Ведь тоже свет преломляется, когда в небе луна. Всего ученые насчитывают до 90 разновидностей гало. Однако большинство из них можно увидеть только в регионах с суровым климатом.

Другое погодное чудо недавно

Во Львове 17 января только в третий раз за 100 лет пронеслась снежная гроза. Это природное явление достаточно редкое для Украины. Его довольно часто можно увидеть в северных странах. Смотрите видео снежной грозы во Львове – по ссылке.

Читайте полный текст сообщения телеграма "Харьков 1654":

Сегодня утром в Харькове можно было наблюдать довольно редкое атмосферное оптическое явление – гало, во время которого вокруг солнца возникает светящееся кольцо. Это обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, составленных из кристалликов льда.