У Києві маршрутники не зможуть виконати нові умови перевезення

У Києві маршрутники не зможуть виконати всі нові умови перевезення пасажирів. Зокрема дуже важко буде встановити кондиціонери – необхідно купувати нові автобуси, а грошей у них немає.

Всім приватним перевізникам, які зараз працюють у місті, пропонують підписати додаткову угоду. Вона передбачає нові умови й стандарти для перевезення пасажирів.

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Перевізники будуть зобов’язані підтримувати в салоні маршрутки комфортний температурний режим: влітку – не більше 22 градусів, взимку – не менше 15.

Треба купувати нові автобуси

За словами голови Асоціації перевізників Києва Ігоря Мойсеєнка, більшість умов нової угоди в столичних та приміських маршрутках можна виконати. Однак, наприклад, вимогу щодо роботи кондиціонерів наразі втілити в життя нереально.

Щоб реалізувати вказану роботу кондиціонерів, усім перевізникам потрібно купувати новий рухомий склад. Ті автобуси, які пропонуються зараз на ринку, обладнані тільки кондиціонерами для водія. Це потрібно буде купувати зовсім новий транспорт, який нам пропонуватимуть тільки іноземні виробники,

– зазначив Ігор Мойсеєнко.

Проблема закупівлі нового транспорту, за словами пана Ігоря, – брак коштів.