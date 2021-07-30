Ці автобусу належать компаніям, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Відтепер у Києві діють нові стандарти при виборі перевізників.

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Зелене світло для нормальних перевізників

За словами заступника КМДА Костянтина Усова, місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва.

Ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси,

– сказав він.

Зокрема, за словами Усова, на маршрут № 150, який сполучає Троєщину, Севастопольську площу та Індустріальний міст, уже виїхали 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid.

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На яких маршрутах будуть нові автобуси

Заступник голови КМДА також розповів на яких інших маршрутах виїжджатимуть нові автобуси. Ось цей перелік:

529

485

476

405

192

464

512

54

59

61

103

Без плакатів Шварценеггера

Усов нагадав умови, за якими їздитимуть автобуси від переможців конкурсу.

Їх можна описати дуже коротко: чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон та не хамить пасажирам. Температура в салоні влітку не більше +22 градусів, а взимку не менше +15-ти. У салоні не висять плакати Саманти Фокс або Шварценеггера і взагалі немає нічого зайвого,

– підкреслив Усов.

Натомість є візуальні та аудіальні сповіщення зупинок українською й англійською мовами.

Обов’язково забезпечується інклюзивність, щоб людям, які потребують особливої уваги, не доводилося за цим окремо звертатися.

Водночас Усов наголосив, що відтепер на київському ринку пасажирських перевезень не буде монополії та працюватимуть тільки кращі.

Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що у Києві змінили правила для маршрутників.