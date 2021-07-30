Ці автобусу належать компаніям, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Відтепер у Києві діють нові стандарти при виборі перевізників.
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Зелене світло для нормальних перевізників
За словами заступника КМДА Костянтина Усова, місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва.
Ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси,
– сказав він.
Зокрема, за словами Усова, на маршрут № 150, який сполучає Троєщину, Севастопольську площу та Індустріальний міст, уже виїхали 13 повнорозмірних автобусів Volvo Hybrid.
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На яких маршрутах будуть нові автобуси
Заступник голови КМДА також розповів на яких інших маршрутах виїжджатимуть нові автобуси. Ось цей перелік:
- 529
- 485
- 476
- 405
- 192
- 464
- 512
- 54
- 59
- 61
- 103
Без плакатів Шварценеггера
Усов нагадав умови, за якими їздитимуть автобуси від переможців конкурсу.
Їх можна описати дуже коротко: чемний водій в уніформі, який говорить українською мовою, не вмикає в салоні шансон та не хамить пасажирам. Температура в салоні влітку не більше +22 градусів, а взимку не менше +15-ти. У салоні не висять плакати Саманти Фокс або Шварценеггера і взагалі немає нічого зайвого,
– підкреслив Усов.
Натомість є візуальні та аудіальні сповіщення зупинок українською й англійською мовами.
Водночас Усов наголосив, що відтепер на київському ринку пасажирських перевезень не буде монополії та працюватимуть тільки кращі.
Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що у Києві змінили правила для маршрутників.