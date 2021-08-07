У Києві можуть обмежити роботу метро

Через футбольний матч між "Шахтарем" та "Александрією" у Києві можуть змінити режим роботи метрополітену. 3 станції підземки планують закривати на вхід ввечері 7 серпня.

Як зазначили у пресслужбі метро, зміни у роботі підземки можуть статися лише після закінчення футбольного матчу. Почнеться він о 19:30 на НСК "Олімпійський".

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У метро наголосили, що заходи вводитимуть з міркувань безпеки для того, щоб уникнути скупчень пасажирів на платформах.

Які станції метро зачинять після футболу

Закриття станцій на вхід треба очікувати приблизно з 21:00 на:

"Палаці спорту";

"Олімпійській";

"Площі Льва Толстого".

Обмеження входу на найближчих до "Олімпійського" станціях метрополітену – звичайне для столиці явище. В такий спосіб у підземці уникають напливу фанатів, які можуть одномоментно спуститися у метро зі стадіону.

Донецький "Шахтар" зіграє з "Олександрією" у рамках 3 туру прем'єр-ліги України. Наразі гірники перебувають на другому місці турнірної табліци з 6 очками. У попередньому турі команда з Кіровоградщини поступилася "Мінаю". Помаранчеві ж проводять цей сезон без нічиїх та поразок.