Как отметили в пресс-службе метро, изменения в работе подземки могут произойти только после окончания футбольного матча. Начнется он в 19:30 на НСК "Олимпийский".

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В метро подчеркнули, что меры будут вводить из соображений безопасности для того, чтобы избежать скоплений пассажиров на платформах.

Какие станции метро закроют после футбола

Закрытие станций на вход надо ожидать примерно с 21:00 на:

"Дворце спорта";

"Олимпийской";

"Площади Льва Толстого".

Ограничения входа на ближайших к "Олимпийскому" станциях метрополитена – обычное для столицы явление. Таким образом в подземке избегают наплыва фанатов, которые могут мгновенно спуститься в метро со стадиона.

Донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией" в рамках 3 тура премьер-лиги Украины. Сейчас горняки находятся на втором месте турнирной таблицы с 6 очками. В предыдущем туре команда из Кировоградщины уступила "Минаю". Оранжевые же проводят этот сезон без ничьих и поражений.