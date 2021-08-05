На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи, спасатели и следователи. Правоохранители пытаются исследовать находку и решить, что с ней делать.

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Работники подземки закрыли пересадочный узел с красной на зеленую ветки метро.

В метро произошел коллапс

Когда пассажиры сообщили работникам метрополитена о вероятно опасном предмете, метрополитен сразу перевели на особый режим работы.

Полицейские и работники подземки перекрыли пересадку, из-за чего на станциях "Золотые ворота" и "Театральная" произошел настоящий коллапс. Пассажиры, которым нужно пересесть с одной ветки на другую, поспешили выйти из подземки и пройти до нужной им станции пешком.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следователи.

Если подозрительный предмет окажется взрывчаткой, правоохранители откроют уголовное дело касательно терроризма. Как квалифицируют инцидент, если информация о вероятной опасности не подтвердится, пока неизвестно.

В пресс-службе метро говорят, что о возобновлении работы пересадочного узла сообщат дополнительно.