На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчі. Правоохоронці дослідили знахідку та дійшли висновків, що вибухівки там немає.
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Працівники підземки зачиняли одну з ключових ділянок метро – пересадочний вузол з червоної на зелену гілки.
У метро стався колапс
- Коли пасажири повідомили працівникам метрополітену про ймовірно небезпечний предмет, метрополітен одразу перевели на особливий режим роботи.
- Поліцейські та працівники підземки перекрили пересадку, через що на станціях "Золоті ворота" та "Театральна" стався справжній колапс. Пасажири, яким потрібно пересісти з однієї гілки на іншу, поспішили вийти з підземки та пройти до потрібної їм станції пішки.
Згодом з'ясувалося, що підозрілий предмет не є вибухівкою. Наразі метро працює у звичному режимі.
Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця знахідки підозрілого предмета у київському метро: