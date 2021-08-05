На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчі. Правоохоронці дослідили знахідку та дійшли висновків, що вибухівки там немає.

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Працівники підземки зачиняли одну з ключових ділянок метро – пересадочний вузол з червоної на зелену гілки.

У метро стався колапс

Коли пасажири повідомили працівникам метрополітену про ймовірно небезпечний предмет, метрополітен одразу перевели на особливий режим роботи.

Поліцейські та працівники підземки перекрили пересадку, через що на станціях "Золоті ворота" та "Театральна" стався справжній колапс. Пасажири, яким потрібно пересісти з однієї гілки на іншу, поспішили вийти з підземки та пройти до потрібної їм станції пішки.

Згодом з'ясувалося, що підозрілий предмет не є вибухівкою. Наразі метро працює у звичному режимі.

Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця знахідки підозрілого предмета у київському метро: