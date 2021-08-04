Відео бійки двох пасажирів підземки виклали у спільноті "Київ оперативний" у телеграмі. Судячи з запису, працівниця метро швидко відреагувала на інцидент та не пускала інших людей на ескалатор.
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Наверху обох учасників бійки вже чекали поліцейські.
Ледве не скотилися вниз
- Інциденнт стався ввечері 3 серпня на станції метро "Либідська". Через що саме між двома чоловіками стався конфлікт, наразі невідомо.
- Пасажири почали завдавати один одному хаотичні удари по обличчю. Згодом один з учасників бійки борцівським прийомом кинув опонента на ескалатор через себе.
- У цей час працівники метро зупинили прилад, а до чоловіків попрямували поліцейські.
Під час сутички один з хлопців розірвав іншому футболку. Чи отримали чоловіки травми внаслідок події, наразі невідомо.
Зазначимо, що обидва пасажири перебували у підземці без масок.
Дивіться відео бійки у київському метрополітені: