Видео драки двух пассажиров подземки выложили в сообществе "Киев оперативный" в телеграме. Судя по записи, работница метро быстро отреагировала на инцидент и не пускала других людей на эскалатор.
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Наверху обоих участников драки уже ждали полицейские.
Едва не скатились вниз
- Инциденнт произошел вечером 3 августа на станции метро "Лыбидская". Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.
- Пассажиры начали наносить друг другу хаотические удары по лицу. Впоследствии один из участников драки борцовским приемом бросил оппонента на эскалатор через себя.
- В это время работники метро остановили прибор, а к мужчинам направились полицейские.
Во время столкновения один из ребят разорвал другому футболку. Получили ли мужчины травмы в результате происшествия, пока неизвестно.
Отметим, что оба пассажира находились в подземке без масок.
Смотрите видео драки в киевском метрополитене: