У Києві нарешті планують добудувати станцію метро "Львівська брама"

Метрополітен Києва оголосив тендер на проєктування будівництва станції "Львівська брама". Згідно з планами чиновників, останньою датою закінчення цих робіт вказано 10 серпня 2023 року.

Згідно з тендерною документацією, яку розмітили на сайті держзакупівель, комунальники запланували виділити на проєктування "Львівської брами" майже 73,5 мільйона гривень. Сам аукціон, під час якого оберуть підрядника, почнеться 22 лютого.

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На коли саме посадовці столиці запланували початок добудови, наразі невідомо.

Як має виглядати "Львівська брама"

Представники метрополітену вказали, що єдиний вхід та вихід зі станції хочуть зробити не на Львівській площі, а у районі вулиць Січових стрільців та Кудрявського узвозу.

Розробники мають врахувати необхідність появи громадських санітарних вузлів біля станції, а також зробити "Львівську браму" інклюзивною.

Крім того, біля станції метро має працювати парковка для велосипедів.

Проєктувальники повинні розробити два колірні варіанти дизайн-проєктів станції.

Не можуть добудувати з 1991 року

"Львівську браму" почали будувати на зеленій гілці метро 30 років тому. Станції надали таку назву, оскільки вона розташована на місці історичних Львівських воріт.

Облаштовували станцію до 1996 року. Її вестибюль був фактично готовим, але без ремонту, однак завершити проєкт не змогли. Як виявилося, побудувати вихід на Львівській площі було неможливо без знесення деяких будівель. Крім того, роботи заморозили й через брак коштів.

Періодично у КМДА за різних мерів казали про початок добудови станції, однак роботи досі не розпочиналися.