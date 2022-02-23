У Києві не вводитимуть комендантську годину, – Кличко

Мер Віталій Кличко 23 лютого звернувся до киян і пояснив особливості запровадження надзвичайного стану в столиці. За його словами, поки не планують вводити в місті комендантську годину.

Очільник столиці розповів, що Київ має план дій у разі запровадження надзвичайного стану. Проте для введення комендантської години потрібна окрема ухвала.

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"Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення", – наголосив мер.

Термінове звернення Віталія Кличка: дивіться відео

Про що говорив мер Києва

Кличко звернувся до киян через ухвалу Ради національної безпеки та оборони ввести в Україні надзвичайний стан. За словами мера, на території області діятиме оперативний штаб. Щодо транспорту, то його перевірятимуть і встановлять посилений контроль за виїздом і в'їздом до міста.

Очільник столиці наголосив, що під забороною будуть мітинги та будь-які масові заходи. Також він анонсував навчальні збори резервістів, які триватимуть 30 днів. Кличко закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.

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