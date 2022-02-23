Глава столицы рассказал, что у Киева есть план действий в случае введения чрезвычайного положения. Однако для введения комендантского часа требуется отдельное определение.
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"Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", – подчеркнул мэр.
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О чем говорил мэр Киева
Кличко обратился к киевлянам из-за постановления Совета национальной безопасности и обороны ввести в Украине чрезвычайное положение. По словам мэра, на территории области будет действовать оперативный штаб. Что касается транспорта, его будут проверять и установят усиленный контроль за выездом и въездом в город.
Глава столицы подчеркнул, что под запретом будут митинги и любые массовые мероприятия. Также он анонсировал учебное собрание резервистов, которое продлится 30 дней. Кличко призвал доверять информацию только из официальных источников.