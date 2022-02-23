Мэр объяснил, что парламент может принять решение о чрезвычайном положении в течение ближайших 48 часов. Это означает, что на территории областей начнут действовать оперативные штабы под председательством руководителей администраций.

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Запреты и ограничения

По словам мэра, установят усиленный контроль за выездом и въездом в город. Есть вероятность, что будут ограничивать движение транспортных средств. Кроме того, их могут осматривать.

Устанавливается запрет массовых мероприятий. Запретят проводить митинги,

– сказал Кличко.

Он добавил, что комендантский час вводить не планируют до принятия отдельного решения.

Учения теробороны

Виталий Кличко сказал, что находится в постоянной связи с руководителями управления региональных сил теробороны Вооруженных сил Украины и командующим силами теробороны. Он заверил, что все нужды теробороны будут решаться в оперативном режиме.

"В ближайшее время проведут учебное собрание резервистов. Эти учения будут продолжаться 30 дней", – заявил мэр.

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