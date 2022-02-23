Соответствующее заявление Данилов сделал на брифинге 23 февраля, сообщает 24 канал. Секретарь СНБО заверил, что за последние 2 – 3 дня в России принимают какие-то акты и подписывают какие-то документы относительно нашей территории. В то же время страна-оккупант не имеет никакого права.
Обратите внимание СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране
В случае необходимости это состояние (военное – 24 канал) будет принято мгновенно. Пока такого решения нет. Но мы готовы к любым вещам,
– заверил Данилов.
Данилов о военном положении: смотрите видео
СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение
- СНБО обратился в Верховную Раду с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донбасса и Луганщины. Это происходит на фоне обострения на Донбассе.
- Данилов подчеркнул, что эти меры нужны, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика.
"Наша армия готова к отпору"
- Данилов заверил, что Украина ясно осознает все риски со стороны России.
- ВСУ готовы давать отпор врагу.
- В то же время власти делают все возможное, чтобы никакой атаки не было.
Брифинг Данилова: смотрите видео