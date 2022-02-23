Украинская армия будет уверенно противостоять российской агрессии. Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны 23 февраля, информирует 24 канал.

Или атака будет на Киев или любой другой город – мы мгновенно дадим отпор. Сегодня мы осознаем те риски, которые существуют со стороны России. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору,

– заверил чиновник.

Он добавил, что сейчас власть делает все необходимое, чтобы никакой атаки не было. Для этого президент Владимир Зеленский осуществляет ежедневные "безумные шаги" в дипломатии.

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