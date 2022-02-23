ЗСУ миттєво реагуватимуть на атаки ворога, – Данілов

Українська армія буде впевнено протистояти російські агресії. Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони 23 лютого, інформує 24 канал.

До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов

Чи атака буде на Київ, чи на будь-яке інше місто – ми миттєво дамо відсіч. Сьогодні ми усвідомлюємо ті ризики, які існують з боку Росії. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі,

– запевнив чиновник.

Він додав, що наразі влада робить все, аби необхідне, аби ніякої атаки не було. Для цього президент Володимир Зеленський здійснює щоденні "шалені кроки" у дипломатії.

РНБО просить парламент ввести надзвичайний стан

РНБО звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по всій Україні, окрім Донецької та Луганської областей. Ситуацію е регіонах аналізуватимуть спеціальні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади. Вони запроваджуватимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану. Мовиться про:

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,

обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,

перевірка у людей документів тощо.

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