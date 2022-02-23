Про те, що РНБО просить парламент розглянути можливість введення в Україні надзвичайного стану, на брифінгу розповів Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

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РНБО просить Раду ввести НС в Україні

Рада з нацбезпеки звертається до Верховної Ради зі закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Данілов пояснив, що обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

Заходи, які можуть вводити в областях:

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,

обмеження руху транспортних засобів і їх огляд,

перевірка у людей документів тощо.

"Це превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка", – наголосив секретар РНБО.

Він уточнив, що обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати. Данілов знову звернув увагу на необхідності протидіяти спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

До слова, народні депутати голосуватимуть за це вже 23 лютого.

РНБО просить Раду ввести НС по всій Україні: дивіться відео

Що таке надзвичайний стан Це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану – від 30 до 60 днів. Однак за потреби його можуть продовжити.

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