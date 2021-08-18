У Києві невідомі стріляли з автомата
Джерело:dtp.kiev.ua
На місці події працюють криміналісти та слідчі. Вулиця, де сталася стрілянина всіяна гільзами з автоматичної зброї.
Інцидент стався на вулиці Дяченка у Бортничах в Дарницькому районі Києва близько 16:00 18 серпня. Місцеві мешканці стверджують, що чули багато пострілів.
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Однак слідів крові чи інших свідчень того, що сталася стрілянина на вулиці нібито не знайшли.
У поліції не коментують
- Судячи з фотографії, яку зробили місцеві мешканці, правоохоронці оточили периметр біля приватного будинку та перекрили проїзну частину біля місця стрілянини.
- Що саме сталося у Бортничах, невідомо. У поліції Києва інцидент ніяк не прокоментували.
- Правоохоронці продовжують збирати речові докази на місці ймовірного злочину.
Стріляли також і на Русанівці
Крім того, інцидент із застосуванням зброї стався на вулиці Вифлеємській у Дніпровському районі столиці. Там поліцейські нібито були вимушені стріляти для затримання невідомого зловмисника.
У центрі комунікації поліції столиці на дзвінки 24 каналу не відповіли. То ж, жодні подробиці подій наразі залишаються невідомими.
Дивіться відео затримання поліцейськими чоловіка зі стріляниною у Києві: