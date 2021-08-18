У Києві невідомі стріляли з автомата

На місці події працюють криміналісти та слідчі. Вулиця, де сталася стрілянина всіяна гільзами з автоматичної зброї.

Інцидент стався на вулиці Дяченка у Бортничах в Дарницькому районі Києва близько 16:00 18 серпня. Місцеві мешканці стверджують, що чули багато пострілів.

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Однак слідів крові чи інших свідчень того, що сталася стрілянина на вулиці нібито не знайшли.

У поліції не коментують

Судячи з фотографії, яку зробили місцеві мешканці, правоохоронці оточили периметр біля приватного будинку та перекрили проїзну частину біля місця стрілянини.

Що саме сталося у Бортничах, невідомо. У поліції Києва інцидент ніяк не прокоментували.

Правоохоронці продовжують збирати речові докази на місці ймовірного злочину.

Стріляли також і на Русанівці

Крім того, інцидент із застосуванням зброї стався на вулиці Вифлеємській у Дніпровському районі столиці. Там поліцейські нібито були вимушені стріляти для затримання невідомого зловмисника.

У центрі комунікації поліції столиці на дзвінки 24 каналу не відповіли. То ж, жодні подробиці подій наразі залишаються невідомими.

Дивіться відео затримання поліцейськими чоловіка зі стріляниною у Києві: