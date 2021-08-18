Инцидент произошел на улице Дьяченко в Бортничах в Дарницком районе Киева около 16:00 18 августа. Местные жители утверждают, что слышали много выстрелов.

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Однако следов крови или других свидетельств случившейся стрельбы на улице якобы не нашли.

В полиции не комментируют

Судя по фотографии, которую сделали местные жители, правоохранители оцепили периметр возле частного дома и перекрыли проезжую часть возле места стрельбы.

Что именно произошло в Бортничах, неизвестно. В полиции Киева инцидент никак не прокомментировали.

Правоохранители продолжают собирать вещественные доказательства на месте предполагаемого преступления.

Стреляли также и на Русановке

Кроме того, инцидент с применением оружия произошел на улице Вифлиемской в Днепровском районе столицы. Там полицейские якобы были вынуждены стрелять для задержания неизвестного злоумышленника.

В центре коммуникации полиции столицы на звонки 24 канала не ответили. Так, никакие подробности событий пока остаются неизвестными.

Смотрите видео задержания полицейскими мужчины со стрельбой в Киеве: