У Києві обікрали доньку високопосадовця режиму Януковича: з квартири винесли мільйони – ЗМІ

У Києві обікрали елітну квартиру Дарини Ілляшової – її батько працював головою Служби зовнішньої розвідки України. Зараз він, ймовірно, переховується від правосуддя в Росії.

Григорій Ілляшов також був у шлюбі з одіозною очільницею Мін'юсту часів уряду Азарова – Оленою Лукаш. Дарина – це його донька від першого шлюбу.

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Інформацію наразі не підтвердили офіційно. Подробиці пограбування розповідає видання "Обозреватель".

Реальна сума викраденого приховується

Це сталося в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки". 32-річна Дарина виявила злом квартири. З помешкання зникло близько 100 тисяч доларів й 5 тисяч євро – це приблизно 2,8 мільйона в гривневому еквіваленті. Зазначається, що реальна сума викраденого значно більша.

Там зникли дорогі годинники та ювелірка. До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб не виникало зайвих запитань,

– стверджує співрозмовник видання.

Хто такий Григорій Ілляшов

Він служив у КДБ СРСР, СБУ, був народним депутатом-регіоналом. Чотири роки до Революції Гідності очолював Службу зовнішньої розвідки України. У лютому 2014-го його було знято указом виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова.

Журналіст Юрій Бутусов писав, що Ілляшов, по суті, паралізував розвідслужбу й не вжив жодних заходів для інформування керівництва України про загрозу російського вторгнення. Він нібито "зливав" дані росіянам.

Григорій Ілляшов та Олена Лукаш / Фото focus.in.ua

За інформацією "Обозревателя", на дочку Ілляшова, крім квартири в "Новопечерських Липках" вартістю близько мільйона доларів (записаної на неї у 2013 році), записана й інша елітна нерухомість – зокрема і в окупованому Росією Криму.