Григорій Ілляшов також був у шлюбі з одіозною очільницею Мін'юсту часів уряду Азарова – Оленою Лукаш. Дарина – це його донька від першого шлюбу.
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Інформацію наразі не підтвердили офіційно. Подробиці пограбування розповідає видання "Обозреватель".
Реальна сума викраденого приховується
Це сталося в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки". 32-річна Дарина виявила злом квартири. З помешкання зникло близько 100 тисяч доларів й 5 тисяч євро – це приблизно 2,8 мільйона в гривневому еквіваленті. Зазначається, що реальна сума викраденого значно більша.
Там зникли дорогі годинники та ювелірка. До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб не виникало зайвих запитань,
– стверджує співрозмовник видання.
Хто такий Григорій Ілляшов
Він служив у КДБ СРСР, СБУ, був народним депутатом-регіоналом. Чотири роки до Революції Гідності очолював Службу зовнішньої розвідки України. У лютому 2014-го його було знято указом виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова.
Журналіст Юрій Бутусов писав, що Ілляшов, по суті, паралізував розвідслужбу й не вжив жодних заходів для інформування керівництва України про загрозу російського вторгнення. Він нібито "зливав" дані росіянам.
Григорій Ілляшов та Олена Лукаш / Фото focus.in.ua