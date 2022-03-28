У Києві та області комендантська година відтепер триватиме щоночі із 21:00 до 6:00

Від сьогодні, 28 березня, комендантська година у Києві та області триватиме щоночі із 21:00 до 6:00.

Про це офіційно повідомили у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА наголошують, що тепер офіційно з 28 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше.

Нагадаємо, що до сьогодні в Києві комендантська година тривала з 20:00 до 07:00. Також бували випадки, коли комендантську годину вводили на цілий день задля боротьби з окупантами.

Основні правила поведінки під час комендантської години:

без спецперепусток заборонено пересування містом, виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття;

цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Рекомендації під час комендантської години:

зашторювати вікна;

вимикати світло в будинках;

прибирати з підвіконь лампи, світильники, зокрема фітолампи для догляду за рослинами;

гасити вуличне освітлення.

Зверніть увагу, що Міська влада Києва закликає мешканців столиці і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби. Наголошують, що потрібно дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

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