У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби

21 березня 2022 , 11:38
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Джерело:

КМДА

У Києві та області від сьогодні, 21 березня, діятиме посилена комендантська година. Її запроваджують до 23 березня.

Посилена комендантська година діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Пересуватися містом без спеціальних перепусток буде заборонено.

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Виходити на вулицю можна лише для того, щоб дійти в найближче укриття. 

До речі, цивільних осіб, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп.

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Автор: Софія Мінджоса