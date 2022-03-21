У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби
21 березня 2022 , 11:38Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві та області від сьогодні, 21 березня, діятиме посилена комендантська година. Її запроваджують до 23 березня.
Посилена комендантська година діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Пересуватися містом без спеціальних перепусток буде заборонено.
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Виходити на вулицю можна лише для того, щоб дійти в найближче укриття.
До речі, цивільних осіб, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп.
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